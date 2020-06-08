В Нарынском районе сельчане третий день держат перекрытой дорогу на пастбище

В Нарынской области жители села Жерге-Тал в пятницу перекрыли дорогу на пастбище. Об этом сообщает пресс-служба регионального полпредства правительства.

Уточняется, что около 170 жителей не пропустили чабанов на пастбище. Участники акции протеста — жители Нарынского района требуют, чтобы на пастбище Кум-Бель пасли только их скот.

«Ранее на этом пастбище свой скот пасли жители Кочкорского района. Нарынский районный отдел внутренних дел зарегистрировал материалы в ЕРПП по статье «Незаконное перекрытие дорог» УК КР. Ранее правительство вынесло постановление, согласно которому пастбище передано в пользование Кочкорскому району до 2030 года, но территориально эта земля относится к Нарынскому району», — сообщили в полпредстве.