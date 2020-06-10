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Общество

Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты

В Бишкеке 10 июня облачно, дожди. Температура воздуха ожидается +23 градуса. День увеличился до 15 часов 17 минут.

Отключение газа, света, воды

  • 9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Мин-Куш, Ойсул-Ата, Щербет, Бердибаева, Садыбакасова, Кара-Кужур), село Чон-Арык (улицы Мостовая, Самойленко);
  • 9.00-17.00 — улицы Руставели, 52, жилмассив «Ынтымак» (улица Адигине), улица Жумабека, 125;
  • 9.30-17.00 — жилмассив «Кок-Жар» (улицы Босого, Молдокулова, Кулмурзаева, Чар);
  • 9.30-18.00 — улицы Кольбаева, 4, 6, 12/1, 7-й микрораойн, 14-17, 23/2, 23/3, отрезки улиц Логвиненко, Киевской, Тоголока Молдо, Тимура Фрунзе, Садыгалиева, Толстого, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй, Ынтымак, Архитектурная, Тулебердиева);
  • 10-00-17-00 — жилмассив «Дордой» (3-6-я улицы), проспект Чуй, 117;
  • 12.00-17.00 — отрезки улиц Садыгалиева, Мурманской, проспекта Дэн Сяопина.

  • До 1 июля отключили горячую воду.

Памятные даты

Начало ошских событий на юге Кыргызстана

из интернета
Фото из интернета. Ошские события 2010 года

10 июня 2010 года — трагическая дата в истории современного Кыргызстана.

В 22.00 произошло столкновение близ казино, которое разожгло волнения. Власти были не в состоянии сдержать толпу. 11 июня в 2.00 временное правительство объявило чрезвычайное положение и ввело комендантский час. Ситуация стабилизировалась рано утром 15 июня.

По неофициальным данным, уже в первые дни беспорядков погибло около 800 человек. Вечером 14 июня СМИ сообщали более чем о 2 тысячах погибших. Однако государственные органы КР дают иную статистику: официально зарегистрировано 443 жертвы.

Люди, которые меняли мир

Родился акын Тоголок Молдо

из интернета
Фото из интернета. Почтовая марка с изображением Тоголока Молдо

В 1860 году в местности Куртка Нарынсой области родился великий акын Тоголок Молдо (Байымбет Абдырахманов). Слагать стихи и записывать их Тоголок Молдо начал с 14 лет. Его многогранное творчество питали живительные соки двух могучих источников: кыргызского фольклора и передовой прогрессивной дореволюционной письменной литературы Востока, издававшейся на татарском и казахском языках. Преломив это в своем творчестве, Тоголок Молдо стал подлинным новатором в кыргызской поэзии.

Знаток фольклора, Тоголок Молдо известен и как исполнитель эпоса «Манас». Впоследствии он записал вторую часть трилогии — «Семетей». Им записаны образцы вариантов кыргызских эпосов «Шырдакбек», «Джаныл-Мырза», «Мендирман».

Он собрал большое количество различных преданий, легенд, пословиц, поговорок.

Умер 4 января 1942 года.

В Бишкеке установлен памятник Тоголоку Молдо, его имя присвоено селам, школам, колхозам и совхозам, улицам городов КР. Портрет Тоголока Молдо на купюре в 20 сомов.

Родился народный артист СССР Петр Шубин

из интернета
Фото из интернета. Петр Шубин

Родился 10 июня 1894 года в деревне Ташла Троицкого района Оренбургской губернии.

В 1928 году Советом профсоюзов республики молодой музыкант приглашен в Киргизию. С этого времени начинается отсчет его неустанных забот о развитии кыргызского профессионального искусства. В течение пяти лет Шубин преподает музыкально-теоретические предметы, готовя к практической деятельности национальные кадры музыкантов. В 1935-м он возглавил музыкально-драматический театр. Вместе с Абдыласом Малдыбаевым Петр Шубин создал музыку к драме «Карачач».

Петр Шубин является создателем и руководителем первого самодеятельного хорового коллектива и первого оркестра народных инструментов в республике. Наряду с обработками и переложениями народных песен и мелодий композитор создавал оригинальные песни на тексты кыргызских поэтов.

Правительство присвоило музыкальной школе столицы имя Петра Шубина.

Умер писатель Чингиз Айтматов

В 2008 году в клинике Нюрнберга (Германия) скончался кыргызский писатель Чингиз Айтматов. Похоронен он 14 июня в историко-мемориальном комплексе «Ата-Бейит» в пригороде Бишкека.

24.kg
Фото 24.kg. Могила Чингиза Айтматова

Чингиз Айтматов еще при жизни стал классиком мировой литературы. Писал на русском и кыргызском, его произведения переведены больше чем на 150 языков.

Куда сходить

  • «Галерея М» приглашает на выставку кыргызских художников;
  • на площади Победы открылась ярмарка цветов;
  • в ОЦ «Бакдөөлөт» состоится лекция «Манас! Вымысел, быль или история?».
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155234/
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