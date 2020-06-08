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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Нарынской области от коронавируса скончалась еще одна женщина

В Кыргызстане от коронавирусной инфекции скончался еще один человек. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, в Нарынской области вчера умерла 67-летняя женщина.

«Она находилась дома, лечилась сама, обратилась к врачам поздно — на третьи-четвертые сутки, состояние ухудшилось. Установили, что у нее основной диагноз COVID-19 тяжелого течения. Также гипертоническая болезнь второй степени и высокая степень анемии. Когда она заразилась коронавирусом, организм не выдержал», — сказал он.

Всего по стране на 8 июня коронавирусную инфекцию зарегистрировали у 2 тысяч 32 человек, из которых выздоровели 1 тысяча 445, умерли — 23.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155152/
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