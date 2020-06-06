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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

За несоблюдение санитарных норм мечети в Оше могут закрыть

«Если в мечетях Оша не будут соблюдать санитарные правила, мы будем вынуждены закрыть их», — заявил на брифинге мэр южной столицы Таалайбек Сарыбашов.

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По его словам, в Оше функционируют 72 мечети.

«Мы встретились и обсудили этот вопрос с казы мусульман города, во всех мечетях должны соблюдать санитарные требования, также нужно обеспечить антисептиками и масками. Каждый человек, идущий в мечеть, должен надеть маску», — сообщил градоначальник.

Напомним, что с 8 июня в Кыргызстане снимают ограничения на посещение религиозных учреждений. Такое решение принял республиканский оперативный штаб после консультаций с представителями Духовного управления мусульман и других религиозных учреждений страны.

Отметим, что на 6 июня в южной столице выявили 223 случая заражения коронавирусом, в Ошской области — 233.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155111/
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