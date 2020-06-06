Больница кыргызско-турецкой дружбы уже принимает пациентов с коронавирусом среднетяжелой формы. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

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По его словам, больница рассчитана на 72 койки, из них 12 палат интенсивной терапии. Всего привлекли 35 медицинских работников, среди них кардиологи, пульмонологи, реаниматологи. Новая больница оснащена всем необходимым.

В мае 2019 года КР ратифицировала соглашение между правительствами двух стран об открытии, совместном управлении и передаче Бишкекской государственной больницы кыргызско-турецкой дружбы. Строительство современной клиники за счет гранта Турции началось в июне 2016-го. Больница рассчитана на 72 койко-места (включая 21 место в реанимационном отделении).

В конце марта Турция временно передала больницу Министерству здравоохранения для использования в борьбе с эпидемией коронавируса.