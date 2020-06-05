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Общество

Кыргызстанцы в Москве не вышли на работу, чтобы проучить компанию

Кыргызстанцы, работающие курьерами в Москве, не вышли на работу, чтобы проучить компанию. Видео их призыва к коллегам последовать их примеру распространили в соцсетях.

По словам курьеров, компания перестала их ценить, а также налагает необоснованные денежные штрафы.

«Мы работаем в Delivery Club на Юго-Западной. Решили взять выходной 5 июня. Компания перестала нас ценить: каждый день просто так штрафует, устанавливает свои правила, отправляет куда хочет. Давайте возьмем выходной, чтобы они хорошенько задумались», — сказали кыргызстанцы, обращаясь ко всем соотечественникам, работающим в этой компании.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой на представителя Delivery Club, компания изучила информацию, появившуюся в социальных сетях, и пришла к выводу, что она связана с тестом по увеличению зон доставки для пеших курьеров.

«Тест проводился в Москве несколько дней и был завершен еще до появления жалоб. Некоторые курьеры получили штраф за отказ от принятия таких заказов, но штрафы «уже компенсированы курьерам, в дальнейшем они применяться не будут», — заверила пресс-служба сервиса.

Она также добавила, что на фоне режима домашней изоляции объем выполняемых курьерами заказов, а соответственно, и их заработок выросли.

«По итогам апреля и мая Delivery Club за свой счет удвоил чаевые, которые оставили курьерам пользователи через мобильное приложение», — заключили в компании.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/155023/
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