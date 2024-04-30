Внутренний долг Кыргызстана растет. Сможет ли государство расплатиться по счетам

По итогам прошлого года размер внутреннего долга Кыргызстана достиг четверти государственного долга. Еще каких-то десять лет назад этот показатель был всего 6 процентов.

С 2014 по 2023 год размер внутреннего долга вырос в 11 раз — с 12,3 до 139,8 миллиарда сомов.

В ближайшие годы власти республики собираются все больше и больше занимать денег на внутреннем рынке.

Редакция 24.kg попыталась разобраться, почему КР предпочитает займы в сомах и насколько безопасно давать в долг государству?

Выплаты растут

По итогам прошлого года внутренний долг Кыргызстана составил $570,88 миллиона (139 миллиардов 866,65 миллиона сомов), или 11,8 процента ВВП страны. С 2014-го размер внутреннего долга постепенно растет как в номинальном выражении, так и в соотношении к ВВП. Следовательно, увеличиваются и выплаты по нему.

С 1998 по 2023 год наша республика потратила на выплаты по внутреннему государственному долгу 179 миллиардов 494,6 миллиона сомов.

В ближайшие семь лет страна выплатит по внутренним долгам почти на 20 процентов больше, чем до этого. Самыми высокими расходы будут с 2026 по 2028 год. В этот период выплаты составят более 100 миллиардов сомов.

Министерство финансов отмечает, что с 2024 по 2028 год в общем объеме портфеля кредитов будут преобладать внешние заимствования. Но долговая политика государства будет направлена на увеличение внутренних заимствований путем развития рынка долгосрочных государственных ценных бумаг.

Зачем наращивать внутренний долг

Если обменный курс доллара США на момент введения в обращение собственной национальной валюты составлял 4 сома, то на 18 апреля 2024-го он достиг 89,0051 сома.

Чиновники считают, что упор на внутренние заимствования позволит сократить удельный вес государственного долга в иностранной валюте и снизить уровень валютного риска. В пример они приводят динамику устойчивого роста курса доллара США с момента независимости КР.

«Это свидетельствует о существенной девальвации сома по отношению к доллару США. Поэтому для минимизации валютных рисков, а также учитывая то, что обслуживание внешнего долга производится в иностранной валюте, кабинет министров намерен увеличить долю внутреннего долга в общем объеме государственного. Такой механизм позволит привлечь свободные денежные средства из внутренних источников республики. Сверхустановленные процентные доходы на государственные ценные бумаги стимулируют повышение эффективности деятельности субъектов экономики, способствуют увеличению объема ВВП и развитию национальной экономики», — прокомментировали 24.kg свои действия в Минфине.

Покрыть дефицит и погасить долги

Государственные ценные бумаги сегодня используют для развития рынка ГЦБ и экономики, финансирования инвестиционных и инфраструктурных проектов, погашения бюджетных обязательств перед юридическими и физическими лицами.

ГЦБ также выпускают для финансирования дефицита республиканского бюджета и рефинансирования госдолга, по которому наступает срок платежей.

В этом году власти обещают профицит бюджета Кыргызстана в 10,9 миллиарда сомов. Это значит, что заработает страна больше, чем потратит. Но государственные ценные бумаги продолжат продавать.

«В 2024-м ключевой целью привлечения внутреннего заимствования является развитие отечественного рынка ГЦБ для успешной реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов, стимулирования и поддержки экономики республики, а не для решения краткосрочных финансовых задач», — уверяют в Министерстве финансов.

Не лопнет ли пузырь?

Уход от доллара и попытка найти инвесторов внутри страны — это, конечно, хорошо. Но где гарантия, что кыргызстанцы не останутся у разбитого корыта, одолжив деньги государству? Власти заявляют, что опасаться нечего и всем вернут вложенные средства с хорошими процентами.

Главный вопрос: не возникнет ли ситуация, что люди вложатся в ГКО и ГКВ, а у государства не хватит ресурсов вернуть им деньги?

Минфин обещает, что обслуживание государственного внутреннего долга КР будут проводить своевременно и в полном объеме. Для этого устанавливают нулевое значение по допущению просрочки платежей в обслуживании текущих обязательств по внутреннему долгу.

«Для сохранения устойчивости государственного долга кабинет министров регулярно контролирует размер, структуру и риски по нему и обеспечивает дальнейшее совершенствование всех бюджетных индикаторов устойчивости госдолга в соответствии с установленными международными нормами», — отметили в ведомстве.

Там напомнили, что погашение ГЦБ устроено так, что ее основная сумма выплачивается в конце срока ценной бумаги на последнюю дату платежа. Все средства, необходимые для обслуживания ценных бумаг, предусматривают в республиканском бюджете на соответствующий год.

«Статьи расходов на обслуживание госдолга, в том числе внутреннего, являются первоочередными, приоритетными и обязательными», — заключили в Минфине.