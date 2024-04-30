Департамент профобучения и развития навыков предлагает создать Минтруда. Соответствующий проект постановления кабмина ведомство вынесло на общественное обсуждение.

Как отмечается в справке-обосновании, цель проекта — новый подход к государственным механизмам и процедурам по упорядочению и реализации единой политики в системе профессионального обучения кадров, их профориентации, переобучения и повышения квалификации для рынка труда страны и для выезжающих за пределы республики.

Система образования и подготовки специалистов будет подчинена требованиям рынка, нацелена на приоритетные сектора экономики, спецификацию и особенности регионов республики.

«Квалификация трудовых ресурсов подразумевает качественную систему развития компетенций, предлагаемых начальным и средним профессиональным образованием, обучение, переобучение и повышение квалификации в короткие сроки, изначальную профессиональную ориентацию граждан страны по востребованным на рынке труда профессиям», — подчеркивает ведомство.

Министерство труда совместно с другими заинтересованными госорганами, отраслевыми ассоциациями и организациями разработало концепцию национальной системы сертификации квалификаций и навыков в Кыргызстане.

«Рынок труда является важной составляющей частью экономической и социальной жизни общества. Проблемы рынка труда и занятости населения относятся к числу наиболее важных, и их актуальность не вызывает сомнений. Именно сфера труда становится ключевой для роста отечественной экономики, повышения ее эффективности и уровня конкурентоспособности», — добавляют в ведомстве.

В республике по регионам имеют место как избыток рабочей силы, так и дефицит рабочей силы на локальных рынках труда.

В настоящее время рынок труда в социальном и экономическом отношении не является стабильным, поэтому от того, насколько он будет развитым и гибким, зависит благосостояние населения. Все имеющиеся рабочие места должны быть обеспечены квалифицированной рабочей силой и кадрами.

«Решение указанных вопросов в разрезе отдельных учреждений, учебных заведений и центров сложно и порой невозможно, и в этой связи предлагается создание департамента профессионального обучения и развития навыков при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции с десятью центрами обучения, который будет являться необходимым и полезным инструментом для тех, кто желает обучиться, переобучиться и пройти процесс повышения квалификации, как для внутреннего рынка страны, так и для тех, кто планирует трудовую иммиграцию в другое государство», — заметили в ведомстве.

Департамент предлагается создать на базе учреждения «Фонд развития навыков» при Министерстве труда, социального обеспечения и миграции. Оно открыто в конце 2016-го как компонент проекта Азиатского банка развития при Министерстве образования и науки. После завершения проекта постановлением правительства ФРН зарегистрирован как юрлицо подведомственным учреждением при Минтруда.

В 2021-2024 годах проведены переговоры и подписаны 42 меморандума о сотрудничестве Фонда развития навыков с государственными органами, отраслевыми ассоциациями работодателей, частными организациями как с потенциальными партнерами предстоящих краткосрочных курсов ФРН.

«Фонд подписал и реализует соглашения о сотрудничестве с 98 учебными заведениями, в том числе с 72 профессиональными лицеями, 9 колледжами, 14 частными учебными центрами и 3 вузами. Общее количество профессий, по которым организуют краткосрочные профессиональные и гражданские курсы обучения, составило 127 (с наличием всех разрешительных документов — лицензии, аккредитации, учебные планы и квалификационные характеристики). Через Фонд развития навыков организовано обучение 28 тысяч 883 человек, в том числе 815 лиц с инвалидностью во всех регионах страны. Посещаемость курсов составила 97 процентов, трудоустройство — 69 процентов», — говорится в справке-обосновании.

Через фонд также практикуется внедрение новых востребованных профессий под заказ от работодателей по таким направлениям, как ИТ-технологии, сельское хозяйство, строительство, энергетика, транспорт, легкая и пищевая промышленность, туризм, сфера услуг и другие.

В настоящее время ведутся переговоры с государственными органами, работодателями, органами МСУ, инвестиционными проектами, международными организациями по проведению краткосрочных курсов ФРН и формированию новых учебных групп, в том числе для лиц с инвалидностью и социально уязвимых слоев населения.

«Департамент имеет перспективы для развития, так как решаемые вопросы являются приоритетными в современной ситуации на рынке труда и социально-экономической ситуации в республике. Он будет объединять функции и штат Фонда развития навыков с 10 центрами обучения во всех регионах КР. При этом деятельность 10 центров обучения будет осуществляться в соответствии с законодательством страны в сфере образования», — отмечают в ведомстве.

Предполагается, что на первом этапе становления 10 центров обучения должны оснастить современным оборудованием, как минимум, по таким наиболее востребованным на рынке труда отраслям, как строительство, легкая и пищевая промышленность, ИТ-технологии, на средства из республиканского бюджета. На перспективу вопрос оснащения центров дополнительными классами для обучения по другим направлениям параллельно прорабатывается министерством с донорами.

Департамент будет иметь как бюджетный расчетный счет в системе казначейства, так и специальный счет для работы с инвестиционными, международными проектами, ассоциациями работодателей и иными заказчиками курсов обучения в соответствии с законодательством КР.