В Бишкеке уличный конфликт закончился ножевым ранением. Подозреваемый задержан

Правоохранители задержали 30-летнего мужчину по подозрению в нанесении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

18 февраля 2024 года с заявлением в милицию обратился мужчина, который просил принять меры в отношении неизвестного мужчины. С его слов, на пересечении бульвара Молодой Гвардии и улицы Киевской он столкнулся с незнакомцем. Между ними завязалась словесная перепалка, во время которой незнакомец ударил его острым предметом. После мужчина скрылся с места происшествия.

Факт зарегистрирован в УВД Ленинского района по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью» УК КР.

27 апреля оперативники установили местонахождение подозреваемого и задержали его. Районный суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО до 24 мая.

Следствие продолжается.