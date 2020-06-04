В Кыргызстане коронавирус выявили еще у семи медиков

Коронавирус выявили еще у семи медиков. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировано два случая заражения среди медиков, в городе Оше — четыре, в Нарынской области — один.

«Из стационаров за сутки выписались пять выздоровевших медработников. Всего в стране зарегистрировано 372 случая заболевания коронавирусом у медиков, из которых выздоровели 270», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на сегодня выявлено 1 тысяча 899 человек с коронавирусом.