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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане коронавирус выявили еще у семи медиков

Коронавирус выявили еще у семи медиков. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировано два случая заражения среди медиков, в городе Оше — четыре, в Нарынской области — один.

«Из стационаров за сутки выписались пять выздоровевших медработников. Всего в стране зарегистрировано 372 случая заболевания коронавирусом у медиков, из которых выздоровели 270», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на сегодня выявлено 1 тысяча 899 человек с коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154783/
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