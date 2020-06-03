В мэрии Бишкека уточнили, в каких подразделениях выявили зараженных COVID-19

В мэрии Бишкека заявили, что зараженные коронавирусной инфекцией выявлены не в акимиате, а в центре образования Октябрьского района.

«Весь аппарат районного центра образования во главе с начальником, а их 40 человек, находится на домашнем карантине. COVID-19 определен и у одного финансового специалиста Свердловского акимиата, контактных пять человек. Все инфицированные госпитализированы, круг контактных определен и отправлен на домашний карантин, они под наблюдением медиков», — отметили в муниципалитете.

В мэрии добавили, что столичный Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора по каждому случаю проводит тщательное эпидемиологическое расследование, ситуация на контроле городского штаба.

«На данный момент здания Октябрьской и Свердловской муниципальной администраций периодически проходят тщательную дезинфекцию и работают в штатном режиме», — говорится в сообщении.

Напомним, сегодня на брифинге заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев сообщил, что коронавирусная инфекция выявлена у сотрудников Октябрьской и Свердловской районных администраций.