В Бишкеке продолжают штрафовать кафе и бары. Не соблюдают санитарные нормы

В Бишкеке оштрафовали несколько кафе и баров, которые нарушают санитарные требования. Об этом сообщили в столичной мэрии.

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В список нарушителей попали Live Bar, кафе «Фрунзе», «Мира», «Ди-2», «Барскон», «Империя Пиццы», два заведения «Шашлычная № 1», чайхана «Белес», ресто-клуб «Тюбетейка» и антикино The Story.

Все заведения превысили лимит на 50 посадочных мест и не соблюдали санитарные нормы.

Инспекторы составили протоколы по статье 293 «Нарушение порядка выполнения решения, предписания, распоряжения или требования уполномоченного органа» Кодекса о нарушениях. Владельцы заведений теперь обязаны оплатить штрафы.

На 2 июня по статье 293 санитарный патруль составил 81 протокол на сумму 363 тысячи сомов.