В Минздраве коронавирусом заразился еще один сотрудник. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ведомства.

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По ее данным, специалист контактировал с родственником, у которого ранее зарегистрировали COVID-19.

«У сотрудника министерства взяли анализ как у контактного лица, результаты оказались положительными. Его госпитализировали в стационар», — сказали в пресс-службе.

Напомним, в Министерстве здравоохранения это уже третий случай заражения коронавирусом. Ранее стало известно, что у привлеченного специалиста оперативного штаба выявили COVID-19. Позже положительный результат анализа оказался у охранника ведомства.