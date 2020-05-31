Из Бишкека в Новосибирск сегодня вылетит самолет. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, на сайте дипмиссии размещен утвержденный список граждан на вылет рейсом авиакомпании S7. В посольстве просят пассажиров прибыть в аэропорт не позднее 15.10.

Кроме того, на 7 июня запланированы рейсы Ош — Новосибирск авиакомпании S7 и Бишкек — Москва (время и авикомпания уточняются).