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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Из Бишкека в Новосибирск сегодня вылетит самолет

Из Бишкека в Новосибирск сегодня вылетит самолет. Об этом сообщило посольство России в Кыргызстане на своей странице в социальной сети Facebook.

По его данным, на сайте дипмиссии размещен утвержденный список граждан на вылет рейсом авиакомпании S7. В посольстве просят пассажиров прибыть в аэропорт не позднее 15.10.

Кроме того, на 7 июня запланированы рейсы Ош — Новосибирск авиакомпании S7 и Бишкек — Москва (время и авикомпания уточняются).

Места на борту предоставляются только гражданам, которые зарегистрировались на портале госуслуг (горячая линия портала госуслуг +74952497577) и направляются в определенные для каждого рейса регионы.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154282/
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