Источник заражения в одном из новых случаев коронавируса пока не найден

Источник заражения в одном из новых выявленных случаев COVID-19 пока не найден. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, эпидемиологическое расследование продолжается.

«Появляются случаи с неустановленными источниками инфекции. Это говорит о реальной опасности того, что где-то может произойти заражение коронавирусной инфекцией», — сказал он.

Нурболот Усенбаев добавил, что Минздрав предпринимает все необходимые меры, чтобы предотвратить распространение инфекции.

«Все случаи стараемся выявить, всех контактных установить и протестировать. Тем не менее опасность распространения инфекции остается высокой, поэтому призываем граждан неукоснительно соблюдать наши требования. Особенно при посещении мест массового скопления людей», — сказал он.

За сутки в Кыргызстане выявили 26 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего — 1 тысячу 748. Выздоровели 1 тысяча 170 человек.