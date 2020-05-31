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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Входные фильтры на входах в отели и зоны отдыха обязаны установить владельцы

Министерство культуры, информации и туризма разработало санитарно-эпидемиологические требования для рестораторов и отельеров по снижению рисков заболевания и распространения COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Уточняется, что санитарно-эпидемиологические требования включают в себя пошаговые действия для руководителей курортно-оздоровительных учреждений, гостиниц, отелей, гостевых домов. Для отдыхающих должны организовать входной фильтр в зданиях и помещениях объектов туристической деятельности, создать условия по соблюдению правил личной гигиены, социальной дистанции между отдыхающими.

Напомним, что с июня возобновляется работа туристических объектов и домов отдыха. Об этом ранее сообщил первый вице-премьер-министр Кубатбек Боронов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154258/
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