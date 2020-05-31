Афиша Бишкека на неделю: выставка и мероприятия к Дню защиты детей

30-31 мая. Выставка кыргызских художников

Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.

«Галерея М», 10.00-19.00.

1 июня. Онлайн-мероприятия к Дню защиты детей

В рамках акции «Счастливое детство» в Кыргызстане пройдут дни музыки и театра. Онлайн-мероприятия пройдут на странице Министерства культуры, информации и туризма КР в Facebook, а также на канале «Баластан».

1 июня. Презентация курса кружевоплетения

Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.

Мастерская ADRA, 19.00.