Афиша Бишкека на неделю: выставка и мероприятия к Дню защиты детей

30-31 мая. Выставка кыргызских художников
Галерея начала работу в прежнем режиме. В экспозиции вы можете увидеть работы Алмаза Шаршекеева, Жылдыз Асангали, Натальи Копелович, Халиды Шимовой и других художников Кыргызстана.
«Галерея М», 10.00-19.00.
1 июня. Онлайн-мероприятия к Дню защиты детей
В рамках акции «Счастливое детство» в Кыргызстане пройдут дни музыки и театра. Онлайн-мероприятия пройдут на странице Министерства культуры, информации и туризма КР в Facebook, а также на канале «Баластан».
1 июня. Презентация курса кружевоплетения
Вы встретитесь с преподавателем по кружевоплетению и получите исчерпывающие ответы на все ваши вопросы.
Мастерская ADRA, 19.00.