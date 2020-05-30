Бишкекчане обращаются в больницы и не знают, где заразились коронавирусом

В Бишкеке отмечается рост зараженных и контактных лиц. Об этом на брифинге сообщил мэр столицы Азиз Суракматов.

По его словам, горожане обращаются в медучреждения с признаками коронавируса, и они сами не знают, где заразились.

«Среди них торговые агенты, продавцы, сотрудники промышленных предприятий, государственные и муниципальные служащие. Появляются риски заражения на работе, на улице, в транспорте, торговых центрах и рынках. Все это происходит из-за нарушения элементарных требований соблюдения санитарно-гигиенических норм в условиях чрезвычайной ситуации. Просим носить маски, перчатки и соблюдать санитарную дистанцию в общественных местах», — сказал Азиз Суракматов.

Градоначальник отметил, что на 30 мая в Бишкеке коронавирусом заражены 429 человек, выздоровели 273, под наблюдением остается 152 пациента.

«Зараженные контактировали с 868 гражданами. Из них снято с наблюдения из числа контактных 342 человека. Остаются под наблюдением 152 контактных лица», — сказал Азиз Суракматов.