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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Измерять температуру и анкетировать будут пассажиров внутренних рейсов

Минздрав разработал меры по безопасности пассажиров внутренних авиарейсов. Об этом на брифинге сообщил замминистра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, при посадке в самолет и по прибытии у граждан будут проверять температуру.

«Кроме того, у пассажиров будут брать опросные листы. Совместно с Минтрансом мы также разработали четкий алгоритм действий по безопасности туристов», — сказал Нурболот Усенбаев.

В Кыргызстане на сегодня зарегистрировано 1 тысяча 722 случая заражения коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154212/
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