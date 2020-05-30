Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 6 миллионам человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 116 тысяч 924. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 927 тысяч 255 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 747 тысяч 87), Бразилии (465 тысяч 166), России (387 тысяч 623), Великобритании (272 тысячи 607), Испании (238 тысяч 564), Италии (232 тысячи 248) и Франции (186 тысяч 923).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 77 тысяч 264 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 722 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 382, Узбекистане — 3 тысячи 468, Таджикистане — 3 тысячи 686.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.