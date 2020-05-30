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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 6 миллионам человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 116 тысяч 924. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 927 тысяч 255 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 747 тысяч 87), Бразилии (465 тысяч 166), России (387 тысяч 623), Великобритании (272 тысячи 607), Испании (238 тысяч 564), Италии (232 тысячи 248) и Франции (186 тысяч 923).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,4 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 77 тысяч 264 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 364 тысячи 933 человека. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 625. В США скончались 102 тысячи 836 человек, Великобритании — 38 тысяч 243, в Италии — 33 тысячи 229, Франции — 28 тысяч 717, Бразилии — 27 тысяч 878.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 722 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 10 тысяч 382, Узбекистане — 3 тысячи 468, Таджикистане — 3 тысячи 686.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154210/
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