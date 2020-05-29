На обеспечение безопасности приграничных территорий выделили 296 миллионов сомов

В настоящее время проводят делимитацию государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.
По ее данным, по кыргызско-узбекской границе согласовали около 95 процентов участков, кыргызско-таджикской — 60 процентов.
По делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы провели 38 заседаний правительственных делегаций, 47 встреч топографических рабочих групп, 21 встречу рабочих групп по правовым вопросам.
«С начала года состоялись две встречи по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. В ряде населенных пунктов Баткенской области, граничащих с Таджикистаном, из-за спорных вопросов по строительству объектов и использованию земли наблюдается определенное напряжение. Местные органы власти совместно с правоохранителями проводят разъяснения среди населения», — отметили в кабмине.
Программа включает 33 мероприятия, на реализацию которых предусмотрели 296 миллионов 250 тысяч сомов. Из этих средств 195 миллионов направили на развитие приграничных территорий с особым статусом в Баткенской области.