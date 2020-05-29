На обеспечение безопасности приграничных территорий выделили 296 миллионов сомов

В настоящее время проводят делимитацию государственной границы с Узбекистаном и Таджикистаном. Об этом сообщила пресс-служба аппарата правительства.

По ее данным, по кыргызско-узбекской границе согласовали около 95 процентов участков, кыргызско-таджикской — 60 процентов.

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По делимитации и демаркации кыргызско-таджикской госграницы провели 38 заседаний правительственных делегаций, 47 встреч топографических рабочих групп, 21 встречу рабочих групп по правовым вопросам.

«С начала года состоялись две встречи по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы. В ряде населенных пунктов Баткенской области, граничащих с Таджикистаном, из-за спорных вопросов по строительству объектов и использованию земли наблюдается определенное напряжение. Местные органы власти совместно с правоохранителями проводят разъяснения среди населения», — отметили в кабмине.

Сейчас реализуют второй этап государственной программы по обеспечению безопасности и социально-экономическому развитию ряда приграничных территорий, имеющих особый статус.

Программа включает 33 мероприятия, на реализацию которых предусмотрели 296 миллионов 250 тысяч сомов. Из этих средств 195 миллионов направили на развитие приграничных территорий с особым статусом в Баткенской области.