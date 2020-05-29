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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкек из Кореи и Филиппин вернулись 58 граждан Кыргызстана

В Бишкек из Кореи и Филиппин вернулись 58 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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По его данным, в аэропорту «Манас» сегодня встретили чартерный рейс авиакомпании T-way по маршруту Сеул — Бишкек — Сеул.

«Рейс организовали в рамках реализации договоренностей, достигнутых с корейской стороной для вывоза граждан Кыргызстана из Республики Корея и граждан Республики Корея, Японии и Соединенных Штатов Америки из Кыргызстана. В настоящее время всех прибывших в установленном порядке поместили в обсервацию», — отметили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154132/
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