В Бишкек из Кореи и Филиппин вернулись 58 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает Министерство иностранных дел.

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По его данным, в аэропорту «Манас» сегодня встретили чартерный рейс авиакомпании T-way по маршруту Сеул — Бишкек — Сеул.

«Рейс организовали в рамках реализации договоренностей, достигнутых с корейской стороной для вывоза граждан Кыргызстана из Республики Корея и граждан Республики Корея, Японии и Соединенных Штатов Америки из Кыргызстана. В настоящее время всех прибывших в установленном порядке поместили в обсервацию», — отметили в ведомстве.