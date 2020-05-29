ЮНИСЕФ и АБР передали Кыргызстану медицинское оборудование

В Кыргызстан привезли медицинское оборудование от ЮНИСЕФ и Азиатского банка развития. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Фото Республиканского штаба по борьбе с COVID-19. В Кыргызстан привезли медицинское оборудование от ЮНИСЕФ и Азиатского банка развития

Читайте по теме АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса

По его данным, доставили реанимационное оборудование для ИВЛ. «Его распределили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Чуйскую областную объединенную больницу в Бишкеке, в больницы Нарына, Оша, Джалал-Абада, Иссык-Куля и Таласа», — отметили в штабе.