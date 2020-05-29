22:15
USD 73.77
EUR 82.01
RUB 1.04
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ЮНИСЕФ и АБР передали Кыргызстану медицинское оборудование

В Кыргызстан привезли медицинское оборудование от ЮНИСЕФ и Азиатского банка развития. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID-19.

Республиканского штаба по борьбе с COVID-19
Фото Республиканского штаба по борьбе с COVID-19. В Кыргызстан привезли медицинское оборудование от ЮНИСЕФ и Азиатского банка развития

Читайте по теме
АБР выделил Кыргызстану $50 миллионов на смягчение последствий коронавируса

По его данным, доставили реанимационное оборудование для ИВЛ. «Его распределили в Республиканскую клиническую инфекционную больницу и Чуйскую областную объединенную больницу в Бишкеке, в больницы Нарына, Оша, Джалал-Абада, Иссык-Куля и Таласа», — отметили в штабе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154107/
просмотров: 145
Версия для печати
Материалы по теме
Депутаты предлагают развивать в Кыргызстане телемедицину
В Бишкеке и Чуйской области в восьми школах откроют медицинские кабинеты
В городской больнице № 6 лечатся 14 человек с подозрением на коронавирус
В Кыргызстане пройдет первый онлайн-саммит детей
Ратифицировано соглашение о​ механизме финансирования между Кыргызстаном и АБР
В жилмассиве «Ак-Орго» открыли новый фельдшерский пункт за 7 миллионов сомов
Плановый прием пациентов больницы начнут после снятия режима ЧП
ЮНИСЕФ передал Кыргызстану мыло и фильтры на 1,8 миллиона сомов
В Ала-Буке почти все медики, заболевшие коронавирусом, выздоровели
В городе Ош от коронавируса выздоровела еще один медик
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
В&nbsp;Кыргызстане выявили 52&nbsp;новых случая коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;520 В Кыргызстане выявили 52 новых случая коронавируса. Всего — 1 520
В&nbsp;Кыргызстане выявили 68&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1&nbsp;662 В Кыргызстане выявили 68 новых случаев коронавируса. Всего — 1 662
Бизнес
Платиновый статус карты лояльности всем участникам от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Платиновый статус карты лояльности всем участникам от сети АЗС «Газпромнефть»
Как понять, что у&nbsp;вас дефицит витамина&nbsp;D? Как понять, что у вас дефицит витамина D?
Как MegaCom помог кыргызстанцам в&nbsp;период ЧП&nbsp;&mdash; интервью с&nbsp;Акылбеком Жамангуловым Как MegaCom помог кыргызстанцам в период ЧП — интервью с Акылбеком Жамангуловым
В&nbsp;&laquo;Керемет Банке&raquo; можно пополнять карты &laquo;Тулпар&raquo; онлайн совершенно бесплатно В «Керемет Банке» можно пополнять карты «Тулпар» онлайн совершенно бесплатно
29 мая, пятница
22:13
Минкультуры запускает конкурс на звание почетного туриста Кыргызстана Минкультуры запускает конкурс на звание почетного турис...
21:51
ЮНИСЕФ и АБР передали Кыргызстану медицинское оборудование
21:23
Опасно для жизни. В переулке Новосибирском в Бишкеке открыт канализационный люк
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 30 мая: местами дожди
20:46
Республиканская инфекционная больница временно прекратила принимать пациентов