Пункт экстренной медицинской помощи открыли в селе Тамчи

В селе Тамчи открыли пункт экстренной медицинской помощи. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, строительство пункта профинансировал общественный благотворительный фонд «Центр «Ас-Сафа» на общую сумму 38,5 миллиона сомов.

«В двухэтажном здании общей площадью 476 квадратных метров есть палаты дневного стационара, операционная, реанимационная, а также процедурный, стерилизационный и другие кабинеты. В пункте есть передвижной рентген-аппарат, УЗИ и другое медоборудование. Для удобства персонала и пациентов установлен лифт», — сказали в ведомстве.

Кроме того, Центру общеврачебной практики Иссык-Кульского района (село Тамчи) передана машина скорой помощи.