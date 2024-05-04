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Экономика

Прогноз по росту экономики Центральной Азии позитивный, но риски остаются

В целом прогнозы по перспективам роста в Центральной Азии и на Кавказе весьма позитивные. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил генеральный директор АБР по Центральной и Западной Азии Евгений Жуков.

По его словам, в Армении, Грузии и Кыргызстане после исключительно высоких темпов роста в 2022-м он замедлился. Это связано с тем, что снизилось внешнее влияние.

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«В целом мы видим, что на Кавказе и в Центральной Азии активность замедлится после прошлогоднего роста экспорта и притока российских мигрантов. Прогнозируется, что в Кыргызстане рост вернется к значению на уровне 5 процентов в этом году и немного снизится до 4,5 процента в 2025-м», — сказал Евгений Жуков.

Он отметил, что в целом по региону экономисты прогнозируют замедление темпов экономического роста в текущем году до 4,3 процента. Но ожидается, что показатель вырастет до 5 процентов в 2025-м.

«Что касается рисков снижения темпов развития экономики, то потенциальные краткосрочные шоки, конечно, могут материализоваться. Например, ухудшение глобальных экономических и финансовых условий или замедление роста в соседних крупных странах, а также повторение истории с высокими мировыми ценами на продукты питания и энергоносители. И, конечно, учитывая финансовую ситуацию в некоторых государствах, особенно в развитых, инфляционное давление всегда может возникнуть. Кроме того, мы, конечно, видим, что геополитическая ситуация остается напряженной. Это тоже может сказаться на перспективах», — заметил гендиректор АБР по Центральной и Западной Азии.

В долгосрочном прогнозе перспективы для Центральной и Западной Азии остаются позитивными. Этому будут способствовать правильная государственная политика и продолжение реформ.

Евгений Жуков

По его словам, проблема на самом деле в том, как реформировать экономику, чтобы обеспечить увеличение добавленной стоимости и сохранение большей стоимости в странах.

«И один подавляющий риск — изменение климата. В этой части мира мы уже видим, что оно привело к весьма значительному катастрофическому событию. Мы все помним наводнения в Пакистане в 2022 году, которые обошлись, я думаю, в $30 миллиардов и затронули значительную часть населения. Недавно в Казахстане мы тоже наблюдали довольно значительные наводнения в северных частях республики», — заключил Евгений Жуков.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/293222/
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