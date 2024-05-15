В Токмаке открыли отделение патологии новорожденных и детской соматики. Об этом сообщил пресс-центр Минздрава.

По его данным, строительство отделения полностью профинансировал общественный благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа» на общую сумму более 42 миллионов сомов.

Двухэтажное отделение общей площадью 634 квадратных метра включает в себя зону ожидания, кабинет заведующего, регистратуру, смотровой кабинет, кабинеты врачей, персонала и медсестер, стерилизационную, шесть палат дневного стационара, душевую, прививочные кабинеты, процедурные, камеру хранения медицинских препаратов. Отделение оснащено медицинским оборудованием и мебелью.

Министр здравоохранения Алымкадыр Бейшеналиев отметил, что, согласно статистическим данным, из ежегодных 150 тысяч родов в Кыргызстане 5 процентов приходится на долю недоношенных детей. Стоит отметить, что за последние 10 лет выживаемость детей с экстремально низким весом выросла с 5 до 7 процентов.

Алымкадыр Бейшеналиев поблагодарил основателя Кувейтского фонда «Ас-Сафа» шейха Мухаммада Абдурахман Альшая за вклад в развитие системы здравоохранения, повышение качества оказания медицинских услуг и отметил, что ввод в эксплуатацию данного отделения будет способствовать спасению жизней многих наших маленьких детей.