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Общество

В Бишкеке оштрафовали восемь водителей авто за то, что нарушили порядок

В Бишкеке восемь автомобилей поставили на штрафстоянку за то, что их водители нарушили общественный порядок. Об этом 24.kg сообщили в управлении Патрульной службы милиции.

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По его данным, в столице стали часто оснащать свои авто прямоточной выхлопной системой.

«Высокий уровень шума, издаваемый такими автомобилями, нарушает покой граждан, что является нарушением общественного порядка. Правоохранители провели рейд и выявили восемь подобных авто. Их поставили на штрафстоянку и оштрафовали водителей на 5 тысяч 500 сомов каждого», — сказали в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154105/
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