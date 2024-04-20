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Техноблог

Новый кроссовер Mazda CX-80 представили для европейского рынка

Фото © Mazda. Новый кроссовер Mazda CX-80

Новый кроссовер Mazda CX-80 представили для европейского рынка. В зависимости от выбранной конфигурации в салоне разместятся шесть-семь человек, пишет издание Motor.

Кроссовер CX-80 станет самой большой моделью в европейской линейке Mazda. У него базовый задний привод. Дизайн новинки отвечает фирменной стилистике «Кодо — душа движения», которая выражается в стремлении к минимализму и архитектурном подходе к проектированию.

© Mazda
Фото © Mazda. Новый кроссовер Mazda CX-80

Новый CX-80 на 250 миллиметров длиннее и на 24 миллиметра выше CX-60. Растянутая колесная база позволила добавить третий ряд сидений, причем его можно скомпоновать тремя разными способами. Первый — трехместный диван, второй — раздельные кресла с проходом посередине, третий — раздельные кресла с центральной консолью. Второй ряд можно двигать продольно на 120 миллиметров и менять наклон спинок в диапазоне 15-33 градуса.

© Mazda
Фото © Mazda. Новый кроссовер Mazda CX-80

Доступ на третий ряд облегчают высокие двери, складывающиеся одним нажатием кнопки спинки сидений, и поручни.

В оснащение входят два дисплея диагональю 12,3 дюйма, система кругового обзора и новая функция Trailer Hitch View, которая облегчает присоединение прицепа. На каждом ряду сидений есть порты USB-C, в наличии беспроводная зарядка мощностью 15 ватт и 150-ваттная розетка.

CX-80 оснащен гибридной установкой — электрическими и дизельным двигателями. С места до 100 километров в час гибридный внедорожник разгоняется за 6,8 секунды. Дизельный кроссовер заметно медленнее — 8,4 секунды.

Первые машины появятся у европейских дилеров только осенью. Кроссовер также будут продавать в Японии и Австралии.

Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/292071/
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