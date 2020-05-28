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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Кыргызстан ждет тесты на определение антител на COVID-19 в крови

Кыргызстан ожидает 4,5 тысячи иммуноферментных тестов от Всемирной организации здравоохранения. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Сегодня наши усилия направлены, чтобы запустить в стране исследования на антитела. Это позволит определить количество лиц, которые могут противостоять коронавирусу, кто был, возможно, в контакте. Это достаточно емкие мероприятия. ВОЗ разработала программу, и сегодня идут работы по поставке иммуноферментных тестов. Наши специалисты составляют программу скриннинговых исследований среди населения, есть методики, как их делать», — сказал он.

Нурболот Усенбаев добавил, что Кыргызстан рассматривает и другие варианты поставки данных тестов. «У нас есть два предложения, которые мы сейчас изучаем», — добавил он.

Всего на 28 мая зарегистрировано 1 тысяча 594 случая, с выздоровлением по стране выписаны 1 тысяча 66 пациентов, 16 человек скончались.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154013/
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