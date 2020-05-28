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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Бишкек лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом

Бишкек лидирует по количеству выявленных случаев заражения коронавирусом. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, на столицу приходится 35 процентов от общего числа инфицированных. На Ошскую область — 15 процентов из числа заболевших, Нарынскую — 19 процентов, Джалал-Абадскую — 13, в Оше — 9 процентов, Баткенской области — 2, Чуйской — 11 и Иссык-Кульской области — 1 процент.

За сутки в Кыргызстане выявлено еще 74 случая коронавируса. Всего на 28 мая зарегистрировано 1 тысяча 594 случая.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/154011/
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