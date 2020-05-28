Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,6 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 103 тысячи 74. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 693 тысячи 66 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 699 тысяч 933), Бразилии (411 тысяч 821), России (370 тысяч 680), Великобритании (268 тысяч 619), Испании (236 тысяч 259), Италии (231 тысяча 139) и Франции (183 тысячи 38).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 63 тысячи 131 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 594 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 9 тысяч 576, Узбекистане — 3 тысячи 369, Таджикистане — 3 тысячи 424.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.