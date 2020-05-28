Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,6 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 103 тысячи 74. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 693 тысячи 66 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 699 тысяч 933), Бразилии (411 тысяч 821), России (370 тысяч 680), Великобритании (268 тысяч 619), Испании (236 тысяч 259), Италии (231 тысяча 139) и Франции (183 тысячи 38).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,3 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 63 тысячи 131 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 355 тысяч 653 человека. За сутки число смертей выросло на 5 тысяч 197. В США скончались 100 тысяч 442 человека, Великобритании — 37 тысяч 542, в Италии — 33 тысячи 72, Франции — 28 тысяч 599, Испании — 27 тысяч 117.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 594 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 9 тысяч 576, Узбекистане — 3 тысячи 369, Таджикистане — 3 тысячи 424.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.