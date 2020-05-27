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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Узбекистане медикам выплатили более $14 миллионов за борьбу с коронавирусом

На 26 мая общий объем выплат медицинским работникам, трудящимся на передовой линии в борьбе с коронавирусом, составил 142,9 миллиарда cумов (более $14,1 миллиона). Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

По ее данным, деньги выделяются из средств Антикризисного фонда при Минфине. Во время проверки 15-18 мая 2020 года департамент государственного финансового контроля Минфина выявил задержку с осуществлением выплат на 19,6 миллиарда сумов ($1,9 миллиона) сотрудникам 32 медицинских учреждений.

«Причина — лечебные заведения, территориальные управления здравоохранения и центры санитарно-эпидемиологического благополучия не представили своевременно в финансовые органы необходимые заявки со списками сотрудников. Выявленные в ходе проверок нарушения устранены, обеспечена полная выплата средств медицинским работникам», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153955/
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