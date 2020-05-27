У сотрудницы Нацбанка выявили коронавирус. 40 человек направили в обсервацию

У одной из сотрудниц Национального банка на прошлой неделе обнаружена коронавирусная инфекция. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в соответствии с действующими протоколами она сразу была госпитализирована. Сейчас состояние женщины нормальное. Она проходит курс лечения в больнице.

«В соответствии с протоколами 40 человек, которые были в контакте с ней, отправлены на карантин. У всех взяты анализы. Новых случаев выявления коронавирусной инфекции в Национальном банке нет. Мы провели дезинфекцию в здании и инструктаж о правилах безопасности», — заключил Толкунбек Абдыгулов.

На сегодня в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 520 случаев заражения коронавирусом.