Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 94 тысячи 871. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 589 тысяч 932 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 681 тысяча 212), Бразилии (391 тысяча 222), России (362 тысячи 342), Великобритании (266 тысяч 599), Испании (236 тысяч 259), Италии (230 тысяч 555) и Франции (182 тысячи 847).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 55 тысяч 219 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 520 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 969, Узбекистане — 3 тысячи 290, Таджикистане — 3 тысячи 266.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.