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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 94 тысячи 871. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 589 тысяч 932 человека. Больше всего зараженных в США (1 миллион 681 тысяча 212), Бразилии (391 тысяча 222), России (362 тысячи 342), Великобритании (266 тысяч 599), Испании (236 тысяч 259), Италии (230 тысяч 555) и Франции (182 тысячи 847).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 55 тысяч 219 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 350 тысяч 456 человек. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 224. В США скончались 98 тысяч 916 человек, Великобритании — 37 тысяч 130, в Италии — 32 тысячи 955, Франции — 28 тысяч 553, Испании — 27 тысяч 117.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 520 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 969, Узбекистане — 3 тысячи 290, Таджикистане — 3 тысячи 266.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153903/
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