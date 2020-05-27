Это фантазии бизнесменов на тему, как бы больше заработать на людской панике

Эксперт в области доказательной медицины Бермет Барыктабасова прокомментировала 24.kg рекламу в соцсетях противовирусных препаратов, якобы излечивающих коронавирус.

По ее словам, это дешевый популизм отдельных коммерсантов, стремящихся заработать на людском страхе и массовой панике от расползающейся коронавирусной инфекции.

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«Они просто дурят голову людям, впихивая эти таблетки, которые никак от COVID-19 не избавят. От этого вируса нет лекарства. Не придумали еще. Одна надежда на иммунитет. А все остальное — профанация и шарлатанство от людей, ничего общего с медициной не имеющих. Просто занимаются подменой понятий — очень непорядочно и корыстолюбиво, нечестно по отношению к своему народу. Мы насчитали более 1,2 тысячи таких мнимых лекарств, зарегистрированных в стране, но не доказавших эффективности и безопасности. Многие из этих псевдолекарств «претендуют» на то, будто способны побороть коронавирус. Чего только не придумают ради наживы. Чуть ли, что у нас в Кыргызстане запущено производство противовирусных препаратов. Бред», — заявила эксперт.

Отметим, в кыргызском сегменте запущена рекламная акция по продвижению разного рода таблеток, витаминов, биологических добавок, якобы способных побороть COVID-19. Врачи просят граждан не вестись на завлекательные картинки и не тратить последние деньги на бесполезные медикаменты.