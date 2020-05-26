Лекарства от коронавируса нет. Хирург рассказал о мифах про COVID-19

Сегодня во время брифинга хирург клинической больницы управделами президента Эрмек Исмаилов рассказал о мифах распространения и лечения коронавируса.

По его словам, пользователи социальных сетей и мессенджеров часто рассылают фейковую информацию. В начале пандемии люди массово начали скупать антибиотики, веря в то, что они помогут в лечении коронавируса.

«Антибиотики убивают бактерии, но они не лечат вирус. Лекарства от коронавируса еще нет в нашей стране. Врачи лечат симптоматику заболевания: если, например, у вас болят легкие, то лечат их», — сказал специалист.

Существует миф, что алкоголь и сигареты помогают в профилактике заболевания. Это не так. Спиртное влияет на печень, а табак — на легкие. Эрмек Исмаилов

Он отметил, что чеснок и лимон повышают иммунитет, но говорить о том, что они на 100 процентов дадут гарантию против вируса, тоже нельзя.

«Не стоит думать, что, поев лимон или чеснок, вы не заразитесь коронавирусом», — заключил хирург.