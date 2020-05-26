В Кыргызстане возобновлена плановая иммунизация

В Кыргызстане возобновлено проведение плановой иммунизации согласно Национальному календарю профилактических прививок. Об этом 24.kg сообщили в Республиканском центре иммунопрофилактики.

Отмечается, что профилактические прививки будут проводиться детям до одного года в стационарных и временных прививочных пунктах, а также выездными и мобильными бригадами по иммунизации. Кроме этого, прививки проводятся по эпидемиологическим показаниям против кори и краснухи.

«Для лиц, не получивших календарные дозы вакцины во время действия режима ЧП, проводится «наверстывающая» иммунизация», — добавили в центре.

Как уточняется, переболевшие коронавирусом и контактные лица без клинических проявлений вакцинируются согласно нацкалендарю. Заразившиеся COVID-19 — после полного клинического выздоровления.

Напомним, что плановая вакцинация приостанавливалась во время действия режима ЧП.