В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы

В Бишкеке с 25 мая возобновил работу общественный транспорт. На линии вышли автобусы, троллейбусы и маршрутки. Чиновники продолжают призывать пассажиров строго соблюдать санитарные нормы, дистанцию и надевать маски.
По данным мэрии, сегодня в столице горожан обслуживают около 1 тысячи маршрутных такси, 116 автобусов и 110 троллейбусов.
Журналист 24.kg решил проверить, соблюдают ли дистанцию пассажиры в общественном транспорте, следуют ли санитарнам нормам сами водители и что пишут в социальных сетях.
Практически на всех маршрутках, автобусах и троллейбусах висят предупреждения о том, что входить в салон без маски строго запрещено. Однако этому правилу следуют не все. Водители игнорируют пассажиров, которые заходят в транспорт без защитных средств: им даже замечаение не делают. Получается, все объявления просто формальны.
Стоит заметить, что в большинстве автобусов и троллейбусов чисто, но запаха антисептика не чувствуется. Видимо, выветривается быстро. В маршрутках не так тщательно моют пол и поручни, но все же ситуация лучше, чем до карантина.
Некоторые пользователи социальных сетей возмущены, что внутри некоторых салонов автобусов и троллейбусов грязно и пыльно.
«Мэрия Бишкека, где ваши санитарные нормы? Транспорт грязный, засаленный, не продезинфицирован, заполнен людьми», — пишет жительница столицы.
Кто-то, наоборот, заметил улучшения в работе транспорта и поблагодарил муниципалитет.
Читатель 24.kg прислал в редакцию видео, на котором видно, как из маршрутки выходят 10 человек подряд. «Маршрутные такси № 102, 106 и 214 работают в обычном режиме, как я заметил. Водители не соблюдают количественных норм, забивают салоны полностью», — пишет он.
Отметим, что перевозка пассажиров должна осуществляться из расчета 60-70 процентов загруженности от количества сидячих мест и с соблюдением дистанции.
По работе общественного транспорта можно обращаться по телефону 0703075727.
Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирующее работу автобусов: 0553022753, 0772173743 (WhatsApp).
Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.