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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Бишкеке начал работать общественный транспорт. Как соблюдают санитарные нормы

В Бишкеке с 25 мая возобновил работу общественный транспорт. На линии вышли автобусы, троллейбусы и маршрутки. Чиновники продолжают призывать пассажиров строго соблюдать санитарные нормы, дистанцию и надевать маски.

24.kg
Фото 24.kg. С 25 мая в Бишкеке начал работать общественный транспорт

По данным мэрии, сегодня в столице горожан обслуживают около 1 тысячи маршрутных такси, 116 автобусов и 110 троллейбусов.

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Журналист 24.kg решил проверить, соблюдают ли дистанцию пассажиры в общественном транспорте, следуют ли санитарнам нормам сами водители и что пишут в социальных сетях.

Практически на всех маршрутках, автобусах и троллейбусах висят предупреждения о том, что входить в салон без маски строго запрещено. Однако этому правилу следуют не все. Водители игнорируют пассажиров, которые заходят в транспорт без защитных средств: им даже замечаение не делают. Получается, все объявления просто формальны.

24.kg
Фото 24.kg. Без масок в транспорт грозят не впускать, но по факту никто не делает замечания за отсутствие масок у пассажиров
Несмотря на рабочий день, в общественном транспорте людей не много. В салоне пассажиры стараются соблюдать дистанцию, однако на выходе об этом забывают: при подъезде к остановкам около дверей и возле водителя скапливаются люди.

Стоит отметить, что водители автобусов в большинстве соблюдают санитарные нормы — все в масках и перчатках. Чего не скажешь о маршруточниках и водителях троллейбусов. Многие из них не надевают маски либо носят их на подбородке, а перчаток нет ни у кого.

Водители объясняют, что не могут соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования властей. Они сетуют, что не могут не впускать пассажиров в салон, ведь все куда-то торопятся, людям нужно на работу и по другим делам, которые накопились за время самоизоляции и запретов на передвижения по городу. Водители также жалуются, что не могут работать в перчатках: неудобно брать оплату и выдавать сдачу, руки постоянно запревают.

Стоит заметить, что в большинстве автобусов и троллейбусов чисто, но запаха антисептика не чувствуется. Видимо, выветривается быстро. В маршрутках не так тщательно моют пол и поручни, но все же ситуация лучше, чем до карантина.

Некоторые пользователи социальных сетей возмущены, что внутри некоторых салонов автобусов и троллейбусов грязно и пыльно.

«Мэрия Бишкека, где ваши санитарные нормы? Транспорт грязный, засаленный, не продезинфицирован, заполнен людьми», — пишет жительница столицы.

«Сегодня 25 мая, ждем, что будет через две недели», — подписал фотографию забитой маршрутки пользователь Facebook.

Кто-то, наоборот, заметил улучшения в работе транспорта и поблагодарил муниципалитет.

Читатель 24.kg прислал в редакцию видео, на котором видно, как из маршрутки выходят 10 человек подряд. «Маршрутные такси № 102, 106 и 214 работают в обычном режиме, как я заметил. Водители не соблюдают количественных норм, забивают салоны полностью», — пишет он.

Отметим, что перевозка пассажиров должна осуществляться из расчета 60-70 процентов загруженности от количества сидячих мест и с соблюдением дистанции.

По работе общественного транспорта можно обращаться по телефону 0703075727.

Бишкекское пассажирское автотранспортное предприятие, курирующее работу автобусов: 0553022753, 0772173743 (WhatsApp).

Бишкекское троллейбусное управление: 0559733866.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153854/
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