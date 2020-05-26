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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

ВОЗ приостановила клинические испытания гидроксихлорохина для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) временно приостановила клинические испытания лекарственного препарата гидроксихлорохин в качестве потенциального средства против коронавируса. Об этом сообщил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебреисус, передает Deutsche Welle.

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По данным издания, он сослался на исследование, опубликованное в медицинском журнале The Lancet. Там говорится, что пациенты с новым коронавирусом, для лечения которых используются хлорохин и гидроксихлорохин, подвержены повышенному риску умереть от COVID-19. «Эти препараты считаются в целом безопасными для лечения пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией», — подчеркнул Тедрос Аданом Гебреисус.

Издание добавило: ранее президент США Дональд Трамп заявил, что принимает гидроксихлорохин, чтобы не заболеть коронавирусом.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153850/
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