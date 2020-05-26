У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19

У пациента отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя выявили коронавирус. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, мужчина сдал анализ ПЦР после выписки. «Когда вышел положительный результат, его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У контактировавших с ним пациентов и медработников отделения челюстно-лицевой хирургии взяты анализы. Результаты пока не готовы. В помещении проведена дезинфекция. Отделение работает в штатном режиме», — отметили в Минздраве.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 468 случаев коронавируса, 1 тысяча 15 пациентов выздоровели, 16 — умерли.