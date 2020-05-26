13:31
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19

У пациента отделения челюстно-лицевой хирургии Национального госпиталя выявили коронавирус. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-центре Минздрава.

По его данным, мужчина сдал анализ ПЦР после выписки. «Когда вышел положительный результат, его госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу. У контактировавших с ним пациентов и медработников отделения челюстно-лицевой хирургии взяты анализы. Результаты пока не готовы. В помещении проведена дезинфекция. Отделение работает в штатном режиме», — отметили в Минздраве.

Всего в Кыргызстане зарегистрировано 1 тысяча 468 случаев коронавируса, 1 тысяча 15 пациентов выздоровели, 16 — умерли.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153818/
просмотров: 115
Версия для печати
Материалы по теме
Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования
Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме
Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19
Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек
Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены
Рейды в парках Бишкека: будут проверять, соблюдают ли санитарные нормы горожане
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего — 1 468
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
26 мая, вторник
13:24
У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после выписки выявили COVID-19 У пациента челюстно-лицевой хирургии Нацгоспиталя после...
13:10
Проверки бизнеса уйдут в режим онлайн. Очередная инициатива депутатов
13:01
В Джалал-Абаде во время криминальной сходки задержаны члены ОПГ. Суд их отпустил
12:59
Здание Центра экстренной медицины на ремонте. Но служба работает
12:31
Раскол в СДПК. Алмазбек Атамбаев не комментирует скандал в своей партии