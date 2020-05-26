Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме

Отделение гематологии и роддом Национального центра охраны материнства и детства уже работают в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

Напомним, они были закрыты после того, как у ухаживающих за пациентами родителей и медработников был выявлен коронавирус.

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«Все сотрудники уже выписаны, отделение и роддом работают в штатном режиме», — сказал он.

Камчыбек Узакбаев добавил, что сейчас совместно с Минздравом прорабатывается вопрос открытия отделения-обсерватора для пациентов из числа контактных лиц. Кроме того, для госпитализации пациентам необходимо будет сдать ПЦР-анализ на коронавирус. «К нам поступают очень тяжелые дети, они восприимчивы к инфекциям, поэтому мы обратились ко всем семейным врачам с просьбой при направлении к нам на лечение провести ПЦР-анализ. Если Джальский центр закроется, это будет трагедия», — отметил он.

Камчыбек Узакбаев добавил, что анализ проводится бесплатно.