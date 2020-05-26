11:59
USD 73.65
EUR 80.26
RUB 1.02
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме

Отделение гематологии и роддом Национального центра охраны материнства и детства уже работают в штатном режиме. Об этом 24.kg сообщил директор НЦОМиД Камчыбек Узакбаев.

Напомним, они были закрыты после того, как у ухаживающих за пациентами родителей и медработников был выявлен коронавирус.

Читайте по теме
Клинический роддом Наццентра охраны материнства и детства приостановил работу

«Все сотрудники уже выписаны, отделение и роддом работают в штатном режиме», — сказал он.

Камчыбек Узакбаев добавил, что сейчас совместно с Минздравом прорабатывается вопрос открытия отделения-обсерватора для пациентов из числа контактных лиц. Кроме того, для госпитализации пациентам необходимо будет сдать ПЦР-анализ на коронавирус. «К нам поступают очень тяжелые дети, они восприимчивы к инфекциям, поэтому мы обратились ко всем семейным врачам с просьбой при направлении к нам на лечение провести ПЦР-анализ. Если Джальский центр закроется, это будет трагедия», — отметил он.

Камчыбек Узакбаев добавил, что анализ проводится бесплатно.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153800/
просмотров: 218
Версия для печати
Материалы по теме
Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования
Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19
Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек
Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены
Рейды в парках Бишкека: будут проверять, соблюдают ли санитарные нормы горожане
В Кыргызстане еще семь медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане выявили 35 новых случаев коронавируса. Всего — 1 468
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 23 человека
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во&nbsp;время свидания с&nbsp;супругой и&nbsp;детьми Алмазбеку Атамбаеву стало плохо во время свидания с супругой и детьми
В&nbsp;Кыргызстане зарегистрировали 38&nbsp;новых случаев коронавируса. Всего&nbsp;&mdash; 1403 В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403
В&nbsp;соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева В соцсетях высмеяли фотографию сыновей Алмазбека Атамбаева
Бизнес
Бизнес-кредиты от&nbsp;9&nbsp;процентов в&nbsp;сомах и&nbsp;от&nbsp;5&nbsp;процентов в&nbsp;долларах Бизнес-кредиты от 9 процентов в сомах и от 5 процентов в долларах
Специальная программа кредитования &laquo;Керемет Банка&raquo; для поддержки бизнеса&nbsp;КР Специальная программа кредитования «Керемет Банка» для поддержки бизнеса КР
Пять причин оплатить товары и&nbsp;услуги через терминалы MegaCom Пять причин оплатить товары и услуги через терминалы MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; поздравляет кыргызстанцев с&nbsp;праздником Орозо айт! «Бакай Банк» поздравляет кыргызстанцев с праздником Орозо айт!
26 мая, вторник
11:58
Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Министерства образования Когда откроются детские сады? Ответ дали чиновники Мини...
11:37
Из Москвы на родину вылетели 372 кыргызстанца
11:23
Отделение гематологии и роддом НЦОМиД работают в штатном режиме
11:19
Водителей большегрузов из Казахстана задержали на границе: проверяют на COVID-19
11:16
Из Индии на родину вернулись 22 кыргызстанца