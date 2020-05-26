Железнодорожные маршруты для возвращения мигрантов на родину не предусмотрены

Кыргызстанцев, находящихся за рубежом, на родину доставлять на поездах не будут. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, некоторые гражданские активисты, ориентированные на защиту прав мигрантов, предлагают вывозить соотечественников поездами, поскольку этот вид транспорта дешевле, чем авиаперелеты.

«Мы не рассматриваем этот вопрос, потому что риск заражения коронавирусом в вагонах остается весьма высоким», — пояснил Нурболот Усенбаев.

Чиновник похвалил водителей общественного транспорта. «Скученность пассажиров в салонах не наблюдается. Заняты только сидячие места. Все соблюдают масочный режим», — сказал Нурболот Усенбаев.

Отметим, в Бишкеке вчера на линию вышли 110 троллейбусов и 112 автобусов. Обслуживать городские маршруты вчера вышла только часть микроавтобусов.