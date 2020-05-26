Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 87 тысяч 360. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 495 тысяч 61 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 662 тысячи 302), Бразилии (374 тысячи 898), России (353 тысячи 427), Великобритании (262 тысячи 547), Испании (235 тысяч 400), Италии (230 тысяч 158) и Франции (183 тысячи 67).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 63 тысячи 174 человека.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 468 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 969, Узбекистане — 3 тысячи 189, Таджикистане — 3,1 тысячи.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.