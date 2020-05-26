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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 5,5 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 87 тысяч 360. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 495 тысяч 61 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 662 тысячи 302), Бразилии (374 тысячи 898), России (353 тысячи 427), Великобритании (262 тысячи 547), Испании (235 тысяч 400), Италии (230 тысяч 158) и Франции (183 тысячи 67).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,2 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 63 тысячи 174 человека.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 346 тысяч 232 человека. За сутки число смертей выросло на 4 тысячи 128. В том числе в США скончались 98 тысяч 220 человек, Великобритании — 36 тысяч 996, в Италии — 32 тысячи 877, Франции — 28 тысяч 460, Испании — 26 тысяч 834.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 468 случаев заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 969, Узбекистане — 3 тысячи 189, Таджикистане — 3,1 тысячи.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153795/
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