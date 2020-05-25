Торговые центры и санитарные нормы. Как администрации ТРЦ соблюдают правила

В Кыргызстане торговые центры начали работать с 21 мая. Однако фуд-корты и детские развлекательные зоны внутри ТРЦ пока не открывают.
Администрациям торговых центров, магазинов поручили измерять температуру гражданам и обеспечить соблюдение посетителями социальной дистанции в 1,5- 2 метра. Торговые точки должны оснастить бесконтактными термометрами и антисептическими средствами.
Журналист 24.kg обошел крупные торгово-развлекательные центры Бишкека и посмотрел, соблюдает ли их руководство предписания Минздрава и Республиканского штаба по борьбе с COVID-19.
ТРЦ «Бишкек Парк»На входе в торговый центр «Бишкек Парк» сотрудники службы безопасности тепловизором проверяют температуру посетителей. По идее, после их должны направить к санитайзерам, которые установили не у входа, а чуть дальше. Но журналисту ничего не сказали, и он спокойно прошел в помещение (обработав руки своим антисептиком).
ГУМ «Чынар»На входе в ГУМ «Чынар» один сотрудник охраны измеряет температуру всем посетителям, другой принудительно обрабатывает руки антисептиком. Без масок в торговый центр зайти невозможно.
На всех этажах администрация установила санитайзеры, по несколько штук на каждом уровне. Реализаторы некоторых бутиков решили дополнительно себя обезопасить и не впускать в отдел более двух человек.
ЦУМ «Айчурек»При входе в ЦУМ «Айчурек» посетителям также измеряют температуру тела и обрабатывают руки антисептиком. В отличие от других ТЦ, сегодня в ЦУМе людей много. По факту никто не соблюдает социальную дистанцию.
ТРЦ «Дордой Плаза»
Администрация «Дордой Плазы» подошла к ситуации с коронавирусом кардинально: это единственный ТЦ, который на всех входах поставил дезинфицирующие туннели. Помимо них, сотрудники службы безопасности измеряют температуру и просят обработать руки антисептиком, который установили у самого входа в помещение.
Отметим, что на сегодня внутри торговых центров еще закрыты кинотеатры, кафе и детские игровые зоны. Работают только магазины одежды, обуви, мобильных телефонов и аксессуаров, косметики.