Происшествия

В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»

В Бишкеке из торгового центра «Ала-Арча» временно вывели посетителей.

Как сообщили в УВД Ленинского района, тревожную кнопку нажали представители администрации торгового комплекса.

По информации правоохранителей, эвакуация проходила в рамках проверки системы безопасности и оперативного реагирования.

Ранее в милицию поступили телефонные сообщения из Украины о якобы готовящихся нападениях, после чего решили провести проверку.

На место прибыла дежурная следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/347528/
просмотров: 565
