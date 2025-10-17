В Бишкеке эвакуировали посетителей ТЦ «Ала-Арча»

В Бишкеке из торгового центра «Ала-Арча» временно вывели посетителей.
Как сообщили в УВД Ленинского района, тревожную кнопку нажали представители администрации торгового комплекса.
По информации правоохранителей, эвакуация проходила в рамках проверки системы безопасности и оперативного реагирования.
Ранее в милицию поступили телефонные сообщения из Украины о якобы готовящихся нападениях, после чего решили провести проверку.
На место прибыла дежурная следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия выясняются.