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Власть

Торговые представительства Кыргызстана будут открыты в КНР, Турции и Узбекистане

Учреждены торговые представительства Кыргызской Республики в Китайской Народной Республике, Турецкой Республике и Республике Узбекистан. Соответствующее решение принято кабинетом министров.

Поясняется, что это сделано в целях повышения эффективности внешнеэкономической деятельности и обеспечения защиты внешнеэкономических интересов КР в иностранных государствах.

«Отечественные производители, в особенности малый и средний бизнес, сталкиваются с множеством проблем при экспорте своей продукции на внешние рынки в связи с недостаточностью информации о процедурах импорта в других странах и требованиях внешнего рынка. Возникают проблемы с поиском торговых партнеров, продвижением своей продукции. Предприниматели зачастую не имеют возможности и потенциала для проведения маркетинговых исследований по выявлению рынка сбыта своей продукции.

Именно для решения обозначенных проблем и содействия экспорту отечественной продукции предлагается учреждение торговых представительств. Опыт других государств показывает, что институт торговых представителей — это достаточно эффективный механизм оказания поддержки экспортерами», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/253707/
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