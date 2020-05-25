Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 96,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.
Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 407 тысяч 701 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 643 тысячи 238), Бразилии (363 тысячи 211), России (344 тысячи 481), Великобритании (260 тысяч 916), Испании (235 тысяч 772), Италии (229 тысяч 858) и Франции (182 тысячи 709).
Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.
Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 56 тысяч 366 человек.
В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 433 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 531, Узбекистане — 3 тысячи 164, Таджикистане — 2 тысячи 929.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.
Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.