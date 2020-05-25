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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,4 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 96,6 тысячи. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 407 тысяч 701 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 643 тысячи 238), Бразилии (363 тысячи 211), России (344 тысячи 481), Великобритании (260 тысяч 916), Испании (235 тысяч 772), Италии (229 тысяч 858) и Франции (182 тысячи 709).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 56 тысяч 366 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 342 тысячи 104 человека. За сутки число смертей выросло на 2 тысячи 956. В том числе в США скончались 97 тысяч 720 человек, Великобритании — 36 тысяч 875, в Италии — 32 тысячи 785, Испании — 28 тысяч 752, Франции — 28 тысяч 370.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 433 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 531, Узбекистане — 3 тысячи 164, Таджикистане — 2 тысячи 929.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153749/
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