В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 30 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, в Бишкеке зарегистрировано 9 случаев, Чуйской области — 1, Нарынской — 5, Ошской — 1, Джалал-Абадской — 2, Баткенской — 1, городе Ош — 3. Кроме того, выявили 8 случаев заражения коронавирусом среди кыргызстанцев, прибывших из Санкт-Петербурга.

В Кыргызстане всего зарегистрировали 1 тысячу 433 случая заболевания COVID-19. Выздоровели 992 человека.