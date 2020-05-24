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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

Число зараженных коронавирусом в мире превысило 5,3 миллиона человек

За сутки число людей, которые заразились коронавирусом, в мире выросло на 99 тысяч 917. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 5 миллионов 311 тысяч 89 человек. Больше всего зараженных в США (1 миллион 622 тысячи 670), Бразилии (347 тысяч 398), России (335 тысяч 882), Великобритании (258 тысяч 504), Испании (235 тысяч 290), Италии (229 тысяч 327) и Франции (182 тысячи 36).

Случаи заболевания коронавирусом зафиксировали в 188 странах мира.

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, превысило 2,1 миллиона человек. За сутки показатель вырос на 55 тысяч 548 человек.

На сегодня число людей, которые умерли после заражения коронавирусом, составляет 342 тысячи 104 человека. За сутки число смертей выросло на 9 тысяч 180. В том числе в США скончались 97 тысяч 87 человек, Великобритании — 36 тысяч 757, в Италии — 32 тысячи 735, Испании — 28 тысяч 678, Франции — 28 тысяч 218.

В Кыргызстане зарегистрировали 1 тысячу 403 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 8 тысяч 322, Узбекистане — 3 тысячи 115, Таджикистане — 2 тысячи 738.

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку коронавируса в мире пандемией.

Новый тип коронавируса 2019-nCoV обнаружили в конце декабря в китайском городе Ухань. Источником заражения стали животные, которые продавались на местном рынке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153696/
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