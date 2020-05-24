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Общество
Сюжет: Новый коронавирус

В Кыргызстане зарегистрировали 38 новых случаев коронавируса. Всего — 1403

В Кыргызстане коронавирусом заразились еще 38 человек. Об этом на брифинге сообщил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

По его словам, самое большое количество зарегистрировано в Нарынской области — 25 случаев. В Бишкеке — шесть (в том числе один военнослужащий, прибывший из Санкт-Петербурга), в Чуйской области — три, среди прибывших из Соль-Илецка, в Ошской — два и по одному в Джалал-Абадской и Баткенской областях. 

В Кыргызстане за весь период зарегистрировано 1 тысяча 403 подтвержденных случая заболевания COVID-19. Выздоровели 980 человек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/153690/
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